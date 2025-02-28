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Латвийский биатлонист выложил фото из больницы после избиения тренером

Латвийский биатлонист Расторгуев выложил фото из палаты после избиения тренером
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Cпортсмен сборной Латвии по биатлону Андрей Расторгуев опубликовал фотографии из больницы после нападения тренера Илмарса Брициса, произошедшего во время чемпионата мира в Ленцерхайде.

Биатлонист продемонстрировал рентген конечности, на которой видны металлические штифты.

«Сломан палец, но не Андрей! Спасибо всем за поддержку!» — написал Расторгуев в социальных сетях.

По словам Расторгуева, нападение произошло после того, как он обратился к тренеру для обсуждения инцидента, связанного с пропажей лыж в прошлом году. Расторгуев заявил о подозрении в причастности Брициса к краже и угрожал обратиться в соответствующие органы, если лыжи не будут возвращены. В ответ Брицис вытолкал спортсмена из комнаты и начал избивать. По словам биатлониста, тренер в ходе физического воздействия нанес ему травмы плеча и носа, а также повредил палец.

После того, как скандал вышел в публичную плоскость, Латвийская федерация биатлона начала проверку.

36-летний Расторгуев является серебряным призером чемпионата мира 2024 года, двукратным чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Латвии ушел из-за скандала с избиением спортсмена.

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