Ротенберг опроверг изгнание Кузнецова из СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг опроверг слухи об исключении форварда Евгения Кузнецова из команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» перенес заболевание.

«Сейчас на заборе можно все что угодно написать. Это работа журналистов, наверное, им дают бонусы разные люди. Это не соответствует действительности», — заявил Ротенберг.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 60 игр. 27 февраля коллектив Романа Ротенберга проиграл третью встречу подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственную шайбу забросил канадец Макс Комтуа.

Ранее владелец «Вашингтона» восхитился преданностью Овечкина.