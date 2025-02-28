Владелец «Вашингтона» восхитился преданностью Овечкина

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин своим примером выступления за одну франшизу демонстрирует высочайшую преданность и верность. Об этом в социальных сетях написал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

По его словам, фанатам «Кэпс» очень повезло наблюдать за игрой Овечкина вживую.

«Алекс невероятно стабилен и надежен – настоящее воплощение несокрушимости. Среди всех его исторических достижений именно его постоянство и преданность команде вызывают больше всего уважения», — заявил Леонсис.

В прошедшей игре регулярного чемпионата против «Сент-Луиса», которая прошла в столице США в ночь на 28 февраля, победили «Блюз» со счетом 5:2. В составе хозяев по разу отличились Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл, у гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Холлоуэй, Колтон Парэйко, Джейк Нейборс и Филипп Броберг, оформивший дубль.

39-летний Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4» — этот результат является худшим в сезоне-2024/25. Всего на льду он провел 20 минут 44 секунды, за это время совершив четыре броска в створ, допустив три промаха и сделав два силовых приема.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин провел худший матч в сезоне.