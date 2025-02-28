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Сербские фанаты развернули российский флаг на матче с литовским клубом в Евролиге

Фанаты «Црвены Звезды» развернули российский флаг на матче с «Жальгирисом»

Активные болельщики белградской «Црвены Звезды» развернули российский флаг на матче баскетбольной Евролиги с литовским «Жальгирисом».

Фанаты сербского клуба развернули полотно с российским триколором по периметру трибун нижнего яруса, заполнив верхний ярус цветами своего флага перед началом игры во время выхода команд на паркет. По ходу встречи поклонники «Црвены Звезды» исполнили несколько песен на русском языке — «Катюшу» и «Знаешь ли ты» певицы МакSим.

Игра завершилась победой «Жальгириса» со счетом 86:80.

В апреле 2024 году Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии. Московский ЦСКА является вторым в списке титулованных клубов в истории Евролиги, одержав победу в главном континентальном клубном турнире восемь раз.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию.

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