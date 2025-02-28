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«Милан» сенсационно проиграл в перенесенном матче чемпионата Италии

«Милан» проиграл «Болонье» со счетом 1:2 в Серии А
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Daniele Mascolo/Reuters

«Милан» проиграл «Болонье» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча на стадионе «Ренато Даль'Ара» в городе Болонья, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Рафаэль Леау вывел на 43-й минуте «Милан» вперед, однако во втором тайме «Болонья» забила дважды: Сантьяго Кастро на 48-й минуте и Дэн Ндойе на 82-й.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает восьмую строчку, набрав 41 балл за 26 матчей. «Болонья» набрала 44 очка и идет на шестой строчке.

В следующем матче «Болонья» сыграет с «Кальяри» на своем поле. Встреча состоится 2 марта и начнется в 17:00 по московскому времени. «Милан» также на своем поле 2 марта сыграет с «Лацио».

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее было названо условие для чемпионства «Локомотива» в РПЛ.

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