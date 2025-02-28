«Милан» сенсационно проиграл в перенесенном матче чемпионата Италии

«Милан» проиграл «Болонье» со счетом 1:2 в Серии А

«Милан» проиграл «Болонье» в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча на стадионе «Ренато Даль'Ара» в городе Болонья, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Рафаэль Леау вывел на 43-й минуте «Милан» вперед, однако во втором тайме «Болонья» забила дважды: Сантьяго Кастро на 48-й минуте и Дэн Ндойе на 82-й.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает восьмую строчку, набрав 41 балл за 26 матчей. «Болонья» набрала 44 очка и идет на шестой строчке.

В следующем матче «Болонья» сыграет с «Кальяри» на своем поле. Встреча состоится 2 марта и начнется в 17:00 по московскому времени. «Милан» также на своем поле 2 марта сыграет с «Лацио».

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