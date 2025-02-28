«Матч ТВ»: в раздевалке СКА нет шкафчика с фамилией Кузнецова

В раздевалке хоккейного клуба СКА нет шкафчика с фамилией форварда Евгения Кузнецова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

22 февраля 32-летний Кузнецов пропустил матч со «Спартаком» 22 февраля из‑за ОРВИ, также он не попал в заявку на игру с московским «Динамо».

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занимает седьмую строчку с 71 баллом после 60 игр. 27 февраля коллектив Романа Ротенберга проиграл третью встречу подряд, уступив московскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственную шайбу забросил канадец Макс Комтуа.

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