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FIDE назвала Спасского одним из самых талантливых игроков поколения

FIDE выразила соболезнования в связи со смертью Спасского
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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования в связи со смертью советского шахматиста, десятого чемпиона мира Бориса Спасского. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Покойтесь с миром, Борис Васильевич Спасский. Один из самых талантливых игроков своего поколения, 10-й чемпион мира Борис Спасский скончался в возрасте 88 лет», — говорится в заявлении FIDE.

27 февраля сообщалось, что Спасский умер на 89-м году жизни.

Впервые за мировую шахматную корону Спасский сражался в 1966 году. Тогда он уступил советскому гроссмейстеру Тиграну Петросяну со счетом 11,5:12,5. В 1969 году Спасский обыграл Петросяна со счетом 12,5:10,5 и стал десятым чемпионом мира. В 1972 году он не смог защитить звание, проиграв американцу Роберту Фишеру — 8,5:12,5.

Также Спасский дважды становился чемпионом СССР (1961, 1973), шесть раз побеждал на шахматных олимпиадах в составе сборной СССР.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию. В 2000-х годах он занимался популяризацией шахмат в России. В 2013-м получил гражданство России.

Ранее ученик Спасского заявил, что он олицетворял целую эпоху шахмат.

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