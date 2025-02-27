Ученик Спасского заявил, что он олицетворял целую эпоху шахмат

Карпов: Спасский — эпоха, вряд ли кто-то займет его место в истории шахмат

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что его учитель, десятый чемпион мира Борис Спасский, олицетворял целую эпоху в шахматах. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда мне удалось обыграть Спасского, для меня это была огромнейшая победа — я обыграл своего учителя. Вообще Борис Спасский — это целая эпоха. Вряд ли кому-то удастся занять то место в истории шахмат, которое занимает Борис Спасский», — цитирует Карпова РИА Новости.

27 февраля Спасский умер на 89-м году жизни.

Впервые за мировую шахматную корону Спасский сражался в 1966 году. Тогда он уступил советскому гроссмейстеру Тиграну Петросяну со счетом 11,5:12,5. В 1969 году Спасский обыграл Петросяна со счетом 12,5:10,5 и стал десятым чемпионом мира. В 1972 году он не смог защитить звание, проиграв американцу Роберту Фишеру — 8,5:12,5.

Также Спасский дважды становился чемпионом СССР (1961, 1973), шесть раз побеждал на шахматных олимпиадах в составе сборной СССР.

В 1972 году Спасский эмигрировал во Францию. В 2000-х годах он занимался популяризацией шахмат в России. В 2013-м получил гражданство России.

Ранее 14-летний российский шахматист обыграл Карлсена.