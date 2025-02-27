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Трамп назвал Гретцки самым великим канадцем

Трамп заступился за Гретцки после обвинений в его адрес
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях отреагировал на обвинения в адрес канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Уэйн Гретцки – фантастический парень! Его называют «Великим», и это действительно так. Он самый великий канадец из всех. Он поддерживает Канаду такой, какая она есть, даже несмотря на то, что она могла бы быть лучше в составе США», — заявил Трамп.

Ранее Гретцки многократно замечали на мероприятиях, которые устраивает Трамп. Отношения между странами обострились на фоне февральских заявлений президента о желании сделать Канаду 51-м штатом США. Канадская пресса стала обвинять Гретцки в нелояльности, а в Эдмонтоне появилась петиция о переименовании улицы, которая была названа в честь легендарного хоккеиста.

Позднее на слова Трампа отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо фразой: «Вам не захватить нашу страну».

Ранее Трюдо высмеял Трампа после победы сборной Канады в финале Турнира четырех наций.

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