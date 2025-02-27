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Бивол обошел Бетербиева в списке лучших боксеров

Боксер Бивол обошел Бетербиева и занял 4-е место в рейтинге The Ring
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Hamad I Mohammed/Reuters

Издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Россиянин Дмитрий Бивол поднялся на четвертую строчку, обойдя своего соотечественника Артура Бетербиева.

Лидером списка является украинский боксер Александр Усик. Далее расположились японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд. Бетербиев идет на пятой позиции.

В ночь на 23 февраля Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше с Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Ранее Костя Цзю заявил, что Бивол сделал для своей победы больше, чем Бетербиев.

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