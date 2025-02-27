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Иностранный фигурист признался, что ему помогло отстранение России

Швейцарский фигурист Бригчи заявил, что недопуск России помог ему выиграть ЧЕ
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Sergei Stepanov/XinHua/Global Look Press

Чемпион Европы 2025 года в одиночном катании швейцарец Лукас Бричги выразил мнение, что не смог бы выиграть соревнования, если бы до соревнований были допущены российские фигуристы. Его слова приводит «Чемпионат».

«Уровень во многих дисциплинах без россиян упал. У нас еще есть потрясающие фигуристы, помимо них. Но русские буквально доминировали, по крайней мере, в женском катании. Мужчины тоже были очень хороши, хоть и не всегда доминировали», — заявил Бригчи.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Россия определилась с фигуристами, которые поедут на квалификацию ОИ-2026.

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