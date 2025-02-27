Бывшая российская фигуристка пожаловалась на фотографа, распространившего ее интимное фото

Уроженка Москвы фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, обратилась во французскую прокуратуру из-за того, что местный фотограф распространил ее обработанную интимную фотографию с выступлений. Об этом сообщает L.

«Он вторгся в мою личную жизнь. Это отвратительно. Но я считаю, что моей задачей также является защита других молодых девушек от подобного поведения. Я плакала, мне было страшно, но я не хотела поднимать этот вопрос перед чемпионатом Европы», — заявила Куракова.

Источник утверждает, после Гала-вечера звезд в Вожани фотограф Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) прислал Кураковой сделанное им и обработанное фото с комментарием: «Только для тебя» и сообщение: «Я заметил, что у тебя возникли некоторые проблемы. Хочешь посмотреть?» На снимке Куракова была изображена в пируэте с обнаженной грудью.

В FFSG выразили поддержку спортсменке и обратились в национальную прокуратуру, так как публикация изображения сексуального характера является уголовным преступлением.

В 2017 году Куракова решила сменить спортивное гражданство и стала выступать за Польшу. Она является трехкратной чемпионкой этой страны.

На чемпионате Европы 2022 года польская спортсменка заняла пятое место. Российские фигуристки завоевали все три награды турнира.

На чемпионате Европы 2023 года Куракова заняла четвертое место, но уже на следующем европейском первенстве представительница Польши заняла лишь 25-е место.

На чемпионате мира 2024 года Куракова показала свой лучший результат (11-е место).

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