Названа бригада арбитров на матч «Зенит» — ЦСКА

Бригада арбитра Иванова будет работать на матче РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА

Арбитр Сергей Иванов назначен главным судьей на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Также на матче будут работать: помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

Поединок состоится 1 марта на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. ЦСКА идет на шестой позиции, набрав 31 балл.

Российская Премьер-лига находится на зимней паузе. Матчи 19-го тура национального первенства запланированы на конец февраля и начало марта. Первыми свой матч проведут махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра состоится в Махачкале 28 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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