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«Я не привык к такому»: российский хоккеист НХЛ о жизни в США

Игрок «Юты» Сергачев рассказал о впечатлениях от жизни в США
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Global Look Press

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Михаил Сергачев рассказал о своих впечатлениях после переезда в Солт-Лейк-Сити, где базируется команда. Его слова приводит Sports.ru.

«У нас все соседи, по-моему, мормоны. Очень приятные. Воспитанные, дружелюбные — даже очень, я и не привык к такому. В Тампе тоже хорошие люди жили по соседству, но не настолько пытались помочь и освоиться», — поделился он.

По итогам драфта 2026 года Сергачев был выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Монреаль Канадиенс». 1 июля 2016 года он подписал трехлетний контракт новичка. Хоккеист дебютировал в НХЛ 13 октября 2016 года в матче против «Баффало Сейбрз» и стал самым молодым защитником в истории «Монреаля». В 2017 году Сергачев перешел в состав «Тампы-Бэй Лайтнинг», в составе которой дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

29 июня 2024 года «Тампа» обменяла Сергачева в «Юту», получив взамен защитника Яниса Мозера и нападающего Конора Гики. В текущем сезоне 26-летний Сергачев провел за «Юту» 53 матча и набрал 36 (10+26) очков, лидируя в команде по игровому времени (25:41 за матч).

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