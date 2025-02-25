Костя Цзю прокомментировал победу Бивола над Бетербиевым

Костя Цзю: Бивол сделал для своей победы больше, чем Бетербиев

Абсолютный чемпион мира Константин Цзю заявил, что Дмитрий Бивол сделал для победы больше, чем Артур Бетербиев во втором их очном поединке. Его слова приводит «Советский спорт».

«Моя задача как комментатора – оценить то, что я вижу. Я смотрел каждый раунд с точки зрения судьи. Вот моё мнение: Артур Бетербиев сделал недостаточно для победы в этом бою, в то время как Дмитрий Бивол сделал гораздо больше», — заявил Цзю.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее Рой Джонс оценил бой-реванш Бивола и Бетербиева.