«Что делает камера за $60 тысяч?» Медведев возмутился после матча в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после победы над представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикара на турнире серии ATP-500 в Дубае возмутился из-за работы камеры на сетке. Его слова приводит ReemAbulleil в социальной сети X.

По ходу матча, который завершился со счетом 6:4, 6:4, Медведев попросил видеоповтор эпизода, однако на камере не было четко запечатлено, коснулся ли мяч от его соперника сетки или нет.

«Я не думаю, что он коснулся сетки, но я такой: «У нас есть видеоповтор!» Если ты коснулся сетки, то я выиграл очко, у меня брейк, отлично. Давайте, покажите. И тут эта камера за 60 тысяч [долларов]… она этого не показала. Я думаю: «А что она тут вообще делает?» — заявил теннисист.

За выход в полуфинал Медведев сразится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который одолел французского теннисиста Уго Эмбера — 4:6, 6:3, 6:2.

Турнир проходит с 26 февраля по 1 марта.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее теннисист Карен Хачанов разбил ракетку после поражения на турнире.