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Теннисист Хачанов разбил ракетку после поражения на турнире

Теннисист Хачанов разбил ракетку после поражения в матче с Циципасом
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Кадр из трансляции

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга, разбил ракетку после поражения во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче за выход в четвертьфинал турнира он сражался с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Игра завершилась со счетом 6:7, 6:2, 4:6, и после матча Хачанов разбил ракетку.

Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Циципаса семь эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира, обыграв 29-ю ракетку мира.

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