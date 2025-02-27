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На игру Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» подали жалобу

«Лион» после поражения от «ПСЖ» подал протест на участие в матче Кварацхелии
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REUTERS/Gonzalo Fuentes

«Лион» подал протест в Комитет по правовым вопросам Профессиональной футбольной Лиги (LFP) на участие полузащитника «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матче 23-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

Игра завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:2, Кварацхелия отдал голевую передачу. После завершения игры «Лион» отправил электронное письмо в LFP, в котором глава клуба Джон Текстор указал, что переход футболиста в «ПСЖ» «стал возможен только благодаря финансированию, нарушающему правило запрета иностранных грантов», добавив, что «официальное утверждение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP».

«ПСЖ» объявил о переходе Кварацхелии 17 января 2025 года. Трудовое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2029 года. Сумма трансфера составила €70 млн.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Ранее была названа причина, которая мешает Лионелю Месси вернуться в «Барселону».

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