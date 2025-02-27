Федерация хоккея России обратилась в IIHF из-за недопуска сборной

Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) по поводу допуска сборной России. Об этом сообщил генеральный директор организации Дмитрий Курбатов в комментарии РИА Новости.

ФХР просит международную организацию пояснить, из-за каких проблем с безопасностью было принято решение продлить отстранение российских хоккеистов от турниров под эгидой IIFH.

«Пожалуйста, предъявите, какие проблемы вас беспокоят, кто и каким образом оценивал эти риски? Какие риски нашего участия в большом чемпионате мира, в молодежном и женском», — раскрыл Курбатов.

4 февраля Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее в США назвали вероятных вратарей сборной России на Олимпиаду-2026.