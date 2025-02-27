«Ощущения странные»: Сафонов о матче за «ПСЖ» в Кубке Франции

Российский голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале поделился эмоциями от победы над «Стад Бриошеном» в четвертьфинале Кубка Франции и отметил, что ощущения у него остались странные.

«Ощущения странные. Настрой был хороший. Для меня сейчас каждый матч важен, каждая минута игрового времени. Поэтому стараюсь из этих 90+ минут выжать все возможное. Получилось без особой борьбы. По воротам не били, прессинговать не бежали. Главное, что свою работу сделал», — написал Сафонов.

Встреча, которая проходила в Ренне, завершилась со счетом 7:0 в пользу парижан. Сафонов вышел на поле в стартовом составе команды и не пропустил ни одного мяча. Для него этот поединок стал шестым «сухим» матчем за клуб.

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15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. До прошедшего поединка в Кубке Франции на счету голкипера было десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу Кубка Франции пока неизвестен. За выход в финал турнира поборются «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк». «ПСЖ» — действующий победитель турнира, в прошлом сезоне парижский клуб в финале одолел «Лион».

Ранее во Франции оригинально поздравили Сафонова с днем рождения.