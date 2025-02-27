«Не было должной энергии»: Овечкин объяснил поражение «Вашингтона»

Овечкин о поражении «Вашингтона» от «Калгари»: у нас не было должной энергии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что «столичные» должны были лучше начать поединок. Слова хоккеиста приводит Telegram-канал его команды.

«В первом периоде у нас не было должной энергии. Соперник вырвался вперед, мы старались отыграться. Мы провели добротный второй период, но не забили, вратарь соперника хорошо играл. Мы пытались давить, но они играли умно, блокировали броски», — заявил он.

Встреча завершилась поражением американской команды со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Единственную шайбу «столичных» забросил Овечкин, который отличился на 45-й минуте.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. Россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 28 февраля против «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

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