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«На память»: чемпион ОИ Фетисов раскрыл, о чем попросит Овечкина после рекорда

Олимпийский чемпион Фетисов: попрошу Овечкина подарить клюшку после рекорда
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, о чем попросил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после того, как тот побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Буду просить Овечкина отдать мне одну из его клюшек на память (смеется). К сожалению, я под санкциями, меня никуда не пустят. Буду смотреть игры на расстоянии. Довольно часто общаюсь с Александром. Говорю ему, что вся страна болеет за него», — заявил Фетисов.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Овечкин отличился на 45-й минуте.

Россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 28 февраля против «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ.

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