Сафонов провел шестой «сухой» матч за «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Сафонов в шестой раз провел «на ноль» матч за клуб

«ПСЖ» разгромил «Стад Бриошен» в четвертьфинале Кубка Франции.

Встреча, которая проходила в Ренне, завершилась со счетом 7:0 в пользу парижан. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе команды и не пропустил ни одного мяча. Для него этот поединок стал шестым «сухим» матчем за клуб.

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. До прошедшего поединка в Кубке Франции на счету голкипера было десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу Кубка Франции пока неизвестен. За выход в финал турнира поборются «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк». «ПСЖ» — действующий победитель турнира, в прошлом сезоне парижский клуб в финале одолел «Лион».

Ранее во Франции оригинально поздравили Сафонова с днем рождения.