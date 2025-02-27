Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сафонов провел шестой «сухой» матч за «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Сафонов в шестой раз провел «на ноль» матч за клуб
close
Stephane Mahe/Reuters

«ПСЖ» разгромил «Стад Бриошен» в четвертьфинале Кубка Франции.

Встреча, которая проходила в Ренне, завершилась со счетом 7:0 в пользу парижан. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе команды и не пропустил ни одного мяча. Для него этот поединок стал шестым «сухим» матчем за клуб.

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. До прошедшего поединка в Кубке Франции на счету голкипера было десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

Соперник «ПСЖ» по полуфиналу Кубка Франции пока неизвестен. За выход в финал турнира поборются «Реймс», «Канн» и «Дюнкерк». «ПСЖ» — действующий победитель турнира, в прошлом сезоне парижский клуб в финале одолел «Лион».

Ранее во Франции оригинально поздравили Сафонова с днем рождения.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами