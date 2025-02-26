Карпина назвали «понтовщиком приличным» после его ухода из «Ростова»

Экс-игрок Ловчев: Карпин — понтовщик приличный, все время этот шум вокруг него

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что ему трудно понять уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Эта фигура сейчас очень популярная. Когда Карпин возглавил сборную, он ушел из «Ростова». Команду принял Семин. И буквально месяца через три ушел. Столько шума не было о нем, как о Карпине. Карпин — понтовщик приличный. Все время этот шум вокруг него», — отметил он.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее в РФС рассказали о будущем Карпина после ухода из «Ростова».