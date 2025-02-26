Медведев вышел в четвертьфинал турнира, обыграв 29-ю ракетку мира

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.

Во втором круге российский спортсмен одолел представителя Франции Джованни Мпетчи Перрикара, который является 29-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

За выход в полуфинал Медведев сразится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который одолел французского теннисиста Уго Эмбера — 4:6, 6:3, 6:2.

Турнир проходит с 26 февраля по 1 марта.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

20 февраля Медведев покинул турнир ATP в Дохе, досрочно завершив матч против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее Медведев назвал причину снятия с турнира в Дохе.