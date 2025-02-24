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Медведев назвал причину снятия с турнира в Дохе

Медведев: перед 1/4 финала чувствовал себя так, словно мне нужна госпитализация
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Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что чувствовал себя ужасно перед четвертьфинальным матчем на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе против канадца Феликса Оже-Альяссима. Об этом он рассказал на YouTube-канале BB Tennis.

«Перед встречей с Феликсом я мог сделать всего несколько бросков мяча и сразу садился, чтобы отдышаться. Это было ужасно. После матча с Феликсом я чувствовал себя так, словно у меня жар и мне нужна госпитализация. На следующий день стало немного легче», — заявил Медведев.

Первый сет, который продолжался 31 минуту, завершился со счетом 6:3 в пользу Оже-Альяссима. За это время Медведев совершил два эйса, допустил одну двойных ошибки и не заработал ни одного брейк-поинта. Оже-Альяссим сделал четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из трех.

После этого, Медведев отказался от продолжения борьбы по состоянию здоровья.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее российская теннисистка удивилась сроку дисквалификации Янника Синнера за допинг.

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