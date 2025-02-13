Акинфеев о мотивации: кто на заводе работает – ему мотивацию надо искать?

Вратарь московского ЦСКА в сериале «Мама, мы — ЦСКА!» в Okko заявил, что футболистам не надо искать мотивацию, чтобы играть.

«Что значит мотивацию тебе искать надо? А человек, который на заводе работает, – ему мотивацию надо искать? И не надо смотреть ни на кого. Еврокубки, не еврокубки», — сказал Акинфеев.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Акинфеев рассказал о драке с китайцами.