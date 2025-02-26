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Билет с дебютного матча Овечкина в НХЛ продали за 10,5 тысячи долларов

Билет с дебютной игры Овечкина в НХЛ продали за 10,5 тысячи долларов на аукционе
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Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Билет с дебютного матча российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с автографом россиянина был продан на интернет-аукционе eBay за 10,5 тысячи долларов. Об этом написал журналист и бизнес-аналитик Даррен Ровелл на своей странице в социальной сети X.

Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс».

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. Россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

В ночь на 26 февраля «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Калгари Флэймз» со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Единственную шайбу «столичных» забросил Овечкин, который отличился на 45-й минуте.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 28 февраля против «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ.

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