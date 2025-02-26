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Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве в НХЛ

Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве в НХЛ
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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз».

Эта шайба позволила капитану «столичных» обновить собственный рекорд по количеству голов, заброшенных в большинстве. Таковых в активе россиянина теперь стало 320.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее тренер «Вашингтона» восхитился Александром Овечкиным.

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