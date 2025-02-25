«Если хотим сблизиться»: в Госдуме предложили провести матч между Россией и США

Депутат Госдумы Российской федерации Дмитрий Свищев заявил, что для сближения через спорт Россия и США должны провести товарищеский хоккейный матч. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Я считаю, что надо не футбольный матч провести, если уж действительно мы хотим через спорт сблизиться. Надо России и США в хоккей сыграть, вот это будет круто! Тем более, мы видим, что Дональд Трамп следит за хоккеем, любит хоккей, хорошо знает наших хоккеистов. Вот это будет круто и интересно», — сказал Свищев.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «Спорт-Экспрессу» допустил возможность проведения игры против команды США.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный Олимпийский комитет.

Примечательно, что также товарищеский матч между сборными этих стран может пройти и в футболе.

Ранее тренер Юрий Семин рассказал, что может случиться в случае проведения матча Россия — США.