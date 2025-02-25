Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Если хотим сблизиться»: в Госдуме предложили провести матч между Россией и США

Депутат Свищев предложил сборным России и США по хоккею провести матч
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Госдумы Российской федерации Дмитрий Свищев заявил, что для сближения через спорт Россия и США должны провести товарищеский хоккейный матч. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Я считаю, что надо не футбольный матч провести, если уж действительно мы хотим через спорт сблизиться. Надо России и США в хоккей сыграть, вот это будет круто! Тем более, мы видим, что Дональд Трамп следит за хоккеем, любит хоккей, хорошо знает наших хоккеистов. Вот это будет круто и интересно», — сказал Свищев.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «Спорт-Экспрессу» допустил возможность проведения игры против команды США.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный Олимпийский комитет.

Примечательно, что также товарищеский матч между сборными этих стран может пройти и в футболе.

Ранее тренер Юрий Семин рассказал, что может случиться в случае проведения матча Россия — США.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами