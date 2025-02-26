Тренер сборной Латвии ушел из-за скандала с избиением спортсмена

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис ушел в отставку со своей должности после обвинений в нападении на Андрея Расторгуева, который является его подопечным. Об этом сообщает Latvijas Avize.

По факту инцидента свое расследование проводит Государственная полиция Латвии. Правление Латвийской федерации биатлона запросило объяснительные у обоих участников конфликта для выявления подробностей произошедшего.

О том, что латвийский биатлонист Андрей Расторгуев обвинил Илмарса Брициса в нападении, произошедшем во время чемпионата мира в Ленцерхайде, стало известно 25 февраля.

По словам Расторгуева, нападение произошло после того, как он обратился к тренеру для обсуждения инцидента, связанного с пропажей лыж в прошлом году. Расторгуев заявил о подозрении в причастности Брициса к краже и угрожал обратиться в соответствующие органы, если лыжи не будут возвращены. В ответ Брицис вытолкал спортсмена из комнаты и начал избивать.

36-летний Расторгуев является серебряным призером чемпионата мира 2024 года, двукратным чемпионом Европы.

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