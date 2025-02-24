Норвежские биатлонисты раскрыли размер призовых за ЧМ

Норвежские биатлонисты назвали размер своих призовых, которые они получили за чемпионат мира-2025 в швейцарском Ленцерхайде. Об этом сообщает телеканал TV2.

Источник утверждает, что больше всех получил Йоханнес Бё. Он завоевал три медали: золото, серебро и бронзу. Его доход составил 980 тысяч норвежских крон — около €84 тыс.

Его брат, Тарьей Бё, заработал 254 тысячи крон ( €22 тыс.), а среди женщин больше всех получила Марен Киркеэйде ( €32,5 тыс.).

В общем зачете соревнования победителем стала сборная Франции — в их активе шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых наград. Второе место заняли спортсмены из Норвегии (4-3-2), а третье — команда Швеции (1-2-1).

Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 23 февраля.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

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