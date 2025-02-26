В ЦСКА восхитились трансферами «Спартака»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев в интервью «Матч ТВ» заявил, что впечатлен трансферами «Спартака» в зимнее трансферное окно.

По его словам, руководство красно-белых сумело провести несколько сделок с футболистами, способных повысить уровень конкуренции в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

«Надеюсь, приехали суперисполнители, которые повысят качество нашего чемпионата и будут радовать зрителей. Безусловно, траты «Спартака» удивили, сильно впечатляют», — заявил Бабаев.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. ЦСКА занимает шестую строчку с 31 баллом, «Ростов» — седьмую с 26 очками.

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