Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отклонил апелляцию приговора младшему из братьев Емельяненко

Белгородский суд отклонил апелляцию приговора младшему из братьев Емельяненко
close
ren.tv

Белгородский суд отклонил апелляцию Ивана Емельяненко, осужденного по части 1 статье 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал адвокат бойца Сергей Карпеев.

По его словам, приговор суда оставили без изменений, отклонив жалобу.

«Мы можем подать кассацию. Но для этого сначала нужно получить копию апелляционного определения суда. Поскольку оглашает только резолютивную часть, содержание определения и его мотивировочную часть мы не знаем», — заявил Карпеев.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

Ранее Костя Цзю прокомментировал победу Дмитрия Бивола над Артуром Бетербиевым.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами