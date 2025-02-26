Суд отклонил апелляцию приговора младшему из братьев Емельяненко

Белгородский суд отклонил апелляцию Ивана Емельяненко, осужденного по части 1 статье 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал адвокат бойца Сергей Карпеев.

По его словам, приговор суда оставили без изменений, отклонив жалобу.

«Мы можем подать кассацию. Но для этого сначала нужно получить копию апелляционного определения суда. Поскольку оглашает только резолютивную часть, содержание определения и его мотивировочную часть мы не знаем», — заявил Карпеев.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

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