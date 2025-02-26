Овечкин повторил рекорд результативности Ларионова в НХЛ

Овечкин повторил рекорд результативности Ларионова по очкам в НХЛ в 39 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз».



Эта шайба позволила капитану «столичных» повторить рекорд по количеству набранных очков среди российских игроков в возрасте 39 лет. После этой игры в его активе стало 47 очков (30 голов и 17 голевых передач).

Это достижение удерживает Игорь Ларионов — выступая за «Детройт» в сезоне-1999/2000, он набрал в 79 играх те же 47 очков (9 шайб + 38 передач).

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее вратарь футбольного «Динамо» назвал Александра Овечкина машиной.