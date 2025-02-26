Вратарь «Динамо» назвал Овечкина машиной

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз».

«Ну какая же Ови машина! В 39 лет забивает почти в каждой игре и уже осталось совсем чуть-чуть до рекорда! Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть: забил ли Овечкин», — написал Лещук.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Овечкин отличился на 45-й минуте.

Россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в большинстве в НХЛ.