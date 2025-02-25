Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Вахду»

В матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который играет португалец Криштиану Роналду, обыграл «Аль-Вахду».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Роналду отличился на 48-й минуте — этот гол стал 925-м в его профессиональной карьере. На 90+10-й минуте отличился Садио Мане.

Благодаря этой победе, «Аль-Наср» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 47 очков. Лидируют в чемпионате «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» — у них 55 и 51 балл соответственно. У дебютанта лиги «Аль-Кадисии» столько же очков, сколько у «Аль-Насра», однако они идут ниже по дополнительным показателям.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду заподозрили в тайной свадьбе.