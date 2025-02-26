Вратарь «Калгари» похвастался пропущенной от Овечкина шайбой

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Даниэль Владарж после победного матча против «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что будет рассказывать детям о пропущенной шайбе от Александра Овечкина. Его слова приводит пресс-служба лиги.

По его словам, в будущем этим фактом можно будет гордиться.

«Однажды это станет историей для моих детей, что мне забил такой игрок. Но, очевидно, что в этот момент ты этого не ценишь. Сейчас я просто рад, что мы играем с ними всего два раза за сезон», — заявил Владарж.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3. (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее НХЛ обновила прогноз даты, когда Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки.