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НХЛ обновила прогноз даты, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ после гола Овечкина «Калгари» обновила дату, когда он побьет рекорд Гретцки
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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 3 апреля. Об этом заявила пресс-служба НХЛ, обновив собственный прогноз даты обновления данного рекорда.

Овечкин забросил шайбу в матче регулярного сезона против «Калгари Флэймз», которая стала для него 883-й. Для того, чтобы побить рекорд Гретцки, россиянину осталось оформить 12 шайб. После данного матча средний показатель капитана «столичных» по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,71. При сохранении этого темпа россиянин забьет 895-ю шайбу в игре против «Каролины Харрикейнс» в начале апреля.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3 (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал гол в ворота «Калгари».

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