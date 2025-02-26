Овечкин прокомментировал гол в ворота «Калгари»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал заброшенную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз».

В интервью пресс-службе НХЛ форвард поблагодарил партнеров по команде за проделанную в игре работу.

«Мои партнеры по команде отлично играют, ищут меня на льду, а мне остается только завершать. Думаю, что вратарь думал, что я отдал на Уилсона, но я попробовал нанести бросок, и шайба залетела в ворота», — заявил Овечкин.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3. (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее Александр Овечкин признан третьей звездой матча с «Калгари».