Овечкин признан третьей звездой матча с «Калгари»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».

В прошедшей игре хоккеист записал на свой счет заброшенную шайбу. Всего он нанес 11 бросков, пять из которых пришлись в створ ворот. Овечкин провел на льду 23 минуты 36 секунд, успев за это время сделать два силовых приема и трижды допустил потерю шайбы.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3. (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее Александр Овечкин стал четвертым игроком в НХЛ, с 30+ голами в 39 лет.