Форвард «Вашингтона» Овечкин стал четвертым игроком в НХЛ с 30+ голами в 39 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз».

По данным пресс-службы лиги, хоккеист стал четвертым игроком в истории, которому в возрасте 39 или более лет удалось преодолеть отметку в 30 и более шайб по ходу одного регулярного сезона.

Россиянин присоединился к Горди Хоу (39 шайб в 39 лет в сезоне-1967/68), Джонни Бьюсику (36 шайб в 40 лет в сезоне-1975/76) и Теему Селянне (31 шайба в 40 лет в сезоне-2010/11).

В игре, которая прошла в столице США, победили гости со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее Александр Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ.