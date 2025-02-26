Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ по числу сезонов с 30+ голами

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз».

Эта шайба позволила капитану «столичных» обновить собственный рекорд по количеству регулярных сезонов НХЛ с 30 заброшенными шайбами — таких в карьере Овечкина стало 19 из 20. Единственный сезон, когда форварду не удалось превзойти данный показатель, — сезон-2020/21, который был проведен в укороченном формате из-за пандемии COVID-19. Тогда Овечкин забросил 24 шайбы в 45 играх.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3. (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее Александр Овечкин рассказал, как перерыв на Турнир четырех наций повлиял на его команду.