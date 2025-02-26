Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз», однако заброшенная шайба не помогла его команде избежать поражения.

В игре, которая прошла в столице США, победили гости со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забить 11 голов.

Россиянин также обновил свой рекорд по количеству регулярных сезонов НХЛ с 30-ю заброшенными шайбами. Он забил 30 и более голов уже в 19-м сезоне.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3. В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ.

Ранее российский тренер оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли.