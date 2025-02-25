Овечкин рассказал, как перерыв на Турнир четырех наций повлиял на команду

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пауза в лиге на Турнир четырех наций сыграла команде на руку. Его слова приводит Telegram-канал Alex Ovechkin.

«Очень много было игр. Понятное дело, усталость накапливалась. И сейчас то, что был перерыв 10–12 дней, сыграло на руку и нам, и всем остальным ребятам, которые не принимали участия в Турнире четырех наций», — заявил Овечкин.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в НХЛ. На счету российского хоккеиста 882 заброшенные шайбы, до повторения рекорда ему осталось 12 голов, а для того, чтобы побить достижение, нужно отличиться 13 раз.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3. В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вновь вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Овечкин повторил рекорд НХЛ по победным голам в 39 лет.