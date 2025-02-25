Овечкин повторил рекорд НХЛ по победным голам в 39 лет

Овечкин повторил рекорд Халла по победным голам в НХЛ в возрасте 39 лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным победным шайбам в возрасте 39 лет. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на портал Quant Hockey.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3. В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. Один из голов стал для команды победным.

Таким образом, Овечкин забросил шестую победную шайбу в возрасте 39 лет и сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом, на счету которого шесть таких голов в сезоне-2003/2004.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в НХЛ. На счету российского хоккеиста 882 заброшенные шайбы, до повторения рекорда ему осталось 12 голов, а для того, чтобы побить достижение, нужно отличиться 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после игры с «Эдмонтоном» вновь вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее российский тренер оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли.