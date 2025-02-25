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Глава ОКР назвал причину, по которой МОК должен восстановить организацию в правах

Министр спорта Дегтярев: после изменения устава ОКР у МОК нет причин для бана
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев объяснил, почему Международный олимпийский комитет (МОК) должен восстановить организацию в правах. Его слова приводит Sports.ru.

«В декабре был принят новый устав ОКР. Больше региональные олимпийские советы не являются членами организации. Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Это разговор на юридическом языке. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана», — заявил Дегтярев.

2 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дегтярев заявил, что Россия выступит на Олимпиаде с флагом и гимном.

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