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«Застой»: Сафонов заявил, что терял интерес к футболу в России

Вратарь «ПСЖ» Сафонов заявил, что в России у него пропадал интерес к футболу
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Manon Cruz/Reuters

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале заявил, что переход в новую команду ему был необходим, чтобы вернуть себе интерес к футболу.

«Мне были нужны сложности, так как понимал, что начинается застой в моем прогрессе на работе, периодами начинал пропадать интерес к футболу. И я был прав. Сейчас чувствую, что уже давно не был так заинтересован в процессе, давно не был так сконцентрирован, давно не испытывал тот спектр эмоций, который есть сейчас», — отметил голкипер.

Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно 2024 года.

15 февраля «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Всего на его счету десять матчей за парижский клуб, в которых он пропустил шесть мячей. Сафонов провел 50% сухих матчей в Лиге 1. Также Сафонов является лучшим в чемпионате Франции по проценту отраженных ударов, если учитывать только показатели голкиперов с пятью и более матчами в турнире (76%).

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов.

Ранее Сафонов рассказал о сложностях после переезда во Францию.

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Футбол. Чемпионат Франции
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