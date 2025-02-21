Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семин рассказал, что может случиться в случае проведения матча Россия — США

Семин заявил, что матч Россия — США соберет полные трибуны в любом городе
close
РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Известиям» заявил, что был бы рад проведению товарищеской игры между сборными России и США.

По его словам, если такая встреча состоится, то это будет большой победой Российского футбольного союза (РФС).

«Давайте не забывать, что США будут принимать чемпионат мира в 2026 году. Эта команда очень сильная. Спарринг с ними для нас будет очень непростым, но интересным. Будет громадное количество болельщиков в любом городе», — заявил Семин.

О том, что проведение такого поединка возможно, 18 февраля заявил матч-агент Мезмуредавид Деста. По его словам, никаких преград к проведению этой игры не существует.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в США наказали арбитра, попросившего автограф у Месси.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами