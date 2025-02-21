Семин рассказал, что может случиться в случае проведения матча Россия — США

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Известиям» заявил, что был бы рад проведению товарищеской игры между сборными России и США.

По его словам, если такая встреча состоится, то это будет большой победой Российского футбольного союза (РФС).

«Давайте не забывать, что США будут принимать чемпионат мира в 2026 году. Эта команда очень сильная. Спарринг с ними для нас будет очень непростым, но интересным. Будет громадное количество болельщиков в любом городе», — заявил Семин.

О том, что проведение такого поединка возможно, 18 февраля заявил матч-агент Мезмуредавид Деста. По его словам, никаких преград к проведению этой игры не существует.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в США наказали арбитра, попросившего автограф у Месси.