Кандидат в президенты МОК не исключил возвращения России

Кандидат в главы МОК Коу не исключил возвращения России в случае избрания

Кандидат на должность президента Международного олимпийского комитета (МОК) глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу не стал исключать того, что после его избрания на должность российские спортсмены вернутся на мировую арену. Его слова приводит Inside the Games.

«Если мы придем к ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто соглашение и оно удовлетворит обе стороны… гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований», — заявил он.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских атлетов. В декабре 2023 года МОК позволил российским спортсменам в нейтральном статусе выступить на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Во Францию отправились всего 15 человек из России.

16 сентября 2024 года стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Действующий глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года.

Ранее глава ОКР заявил, что Россия выступит на Олимпиаде с флагом и гимном.